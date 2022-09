Lavoratori civili reclutati a sostegno dell’economia di guerra nazista, convegno al Circolo ufficiali

Il Circolo ufficiali della Marina militare della Spezia, al 2 di Viale Italia, ospiterà dal 30 settembre al 2 ottobre prossimi un convegno internazionale dedicato allo stato dei lavori della ricerca sui lavoratori civili reclutati in Italia dall’Organizzazione Todt del Terzo Reich e impiegati in modo coatto per sostenere l’economia di guerra tedesca. Iniziata e coordinata dall’ANRP, Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari – che custodisce la memoria e coltiva la storia degli Internati Militari Italiani con un Museo, un Lessico biografico degli IMI e l’Albo degli IMI caduti – e finanziata in parte anche dal Fondo italo-tedesco per il futuro, questa ricerca vede coinvolti numerosi storici nel tentativo ambizioso di ricostruire una fedele visione d’insieme sulla realtà del lavoro coatto italiano nella Germania nazista e nella Repubblica sociale italiana.

Il convegno, che vede impegnati ricercatori italiani e tedeschi, fa parte di una lunga serie di iniziative organizzate nell’ambito di questo progetto. Nel corso dei lavori, saranno illustrati la mostra on line Tante braccia per il Reich ed il portale biografico Lavorare per il Reich; saranno inoltre presentati i primi volumi pubblicati sul tema, tra i quali quello dedicato proprio alla Liguria. I lavori, grazie alla disponibilità della Marina Militare e al prezioso contributo dell’Associazione ‘Amici dell’Isola del Tino’, saranno preceduti da una visita guidata alle fortificazioni dell’isola, e si concluderanno con una visita al Museo Tecnico Navale della Spezia.

“La Spezia è il luogo in cui, dopo l’8 settembre 1943 – osservano da ANRP -, fu realizzato da parte dei tedeschi, un autentico saccheggio di materie prime, macchinari e lavoratori. Furono inviati in Germania, tra il ’43 e il ’44, migliaia di lavoratori e cittadini catturati in retate urbane, rastrellamenti nelle campagne, razzie nelle fabbriche e prelievi dalle carceri della Liguria. Un nuovo tassello del complesso mosaico sul prelievo di manodopera tedesca nell’Italia del post armistizio che, con assoluto rigore storico-scientifico, intende dare un contributo allo studio di quel tragico periodo del Novecento”.

