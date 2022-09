Lavori di somma urgenza a Carcare, il Comune riceve 250mila euro per regimazione acque in località Bocialina

Carcare. Con il recente decreto del Commissario del Ministero degli Interni alle emergenze alluvionali in Regione Liguria, il comune di Carcare ha beneficiato di 250 mila euro per la regimazione delle acque in località Bocialina.

“Si tratta di una zona particolarmente fragile del nostro territorio e spesso soggetta a smottamenti franosi a causa delle sue caratteristiche orografiche – afferma il sindaco di Carcare, Christian De Vecchi -. Un’iniezione di denaro importantissima per garantire la continuità dei lavori di messa in sicurezza della collina a monte della ferrovia che collega Piemonte e Liguria, una nuova opera strategica che si aggiunge alle precedenti recentemente realizzate a vantaggio della cittadinanza e dei servizi pubblici”.

