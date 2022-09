Da Giampiero Sacella

Questa mattina recandomi a votare, passeggiata a ostacoli tra escrementi di cane a profusione tra il semaforo di via dei Fieschi e via dei Giustiniani verso via Pisa e le scuole.

Ne ho contate ben 32 in bella vista e altre nascoste tra il fogliame caduto.

Non so potrebbero prendere provvedimenti verso questi “umani” che portano a spasso i loro cani e lasciano gli escrementi degli stessi in bella vista.

Ho anche fatto alcune foto.

