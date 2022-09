No all’astensionismo, da Savona un urlo per farsi sentire sulle battaglie dei prossimi anni

Savona. Seppure possa sembrare cosa scontata, vorremmo aggiungere ai tanti anche il nostro (modesto) appello ad andare a votare. Ma perché un giornale come IVG, che si occupa soprattutto, anche se non solo, di notizie locali, affronta oggi, 25 settembre 2022, questo argomento?

Proviamo a spiegarlo. Intanto e soprattutto perché la provincia di Savona, come bene ha illustrato il nostro direttore Andrea Chiovelli, rischia di non essere più rappresentata in Parlamento, per la riduzione dei deputati (da 630 a 400) e dei senatori (da 315 a 200), a causa della riforma del sistema elettorale: una pessima idea, secondo chi scrive, che priva i territori della possibilità di avere voce in Parlamento, inconveniente ben maggiore delle riduzione delle spese, a conti fatti una goccia o poco più nel mare del bilancio dello Stato.

» leggi tutto su www.ivg.it