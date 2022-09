Politiche 2022, alle 12 a Genova affluenza al 21,9%: in Italia è sotto il 19%

Genova. Ecco il primo dato relativo all’affluenza in queste elezioni politiche. Secondo i dati del Viminali in Liguria alle 12 ha votato il 21,86% degli aventi diritto, sostanzialmente in linea con le politiche del 2018 (aveva votato il 21,79%). Il dato è pressoché definitivo, manca solo la comunicazione del Comune di Serra Riccò, nell’entroterra genovese.

A livello nazionale – ma il dato è parziale, con circa metà delle sezioni che hanno comunicato l’affluenza – siamo al 18,4% quindi è più basso rispetto alla media ligure.

