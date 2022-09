Portofino: “Come vengono governati e gestiti e Parchi naturali”

Da Ermete Bogetti presidente Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino – Osservatorio ambientale. Associazione di fatto costituita il 19.1.2019

A livello normativo, è di questi giorni la notizia che, su proposta del Ministro per gli

affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, Il Consiglio dei Ministri, ha

deliberato di impugnare la legge della Regione Liguria n. 7 del 15 luglio 2022 sul

riordino della aree protette, «In quanto talune disposizioni in materia di tutela del

paesaggio, si pongono in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 9 e 117,

secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione».

