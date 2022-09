Rapallo: sabato a Villa Porticciolo concerto di Massimo Luca

Da Gianni Arena, presidente Circolo Culturale “Fons Gemina”

Il Circolo Culturale “Fons Gemina” è lieto di annunciare il prossimo evento che si svolgerà in occasione del decimo anniversario della sua fondazione sabato 1° ottobre alle ore 21.00 presso la prestigiosa Villa Porticciolo di Rapallo. Un appuntamento musicale

assolutamente imperdibile!

Il chitarrista storico di Lucio Battisti, Massimo Luca, presenterà uno spettacolo di altissimo livello dal titolo “La chitarra di Lucio…canta Battisti”. Il nome di Massimo Luca, collaboratore tra gli altri di Fabrizio De André, Paolo Conte, Mina, Francesco Guccini, Ornella Vanoni, Bruno Lauzi e Eduardo Bennato, è indissolubilmente legato a quello di Lucio Battisti e la serata è concepita come un tributo speciale dedicato a uno dei più grandi artisti della musica italiana.

Per assistere allo spettacolo occorre prenotare utilizzando i numeri 0185 042664 oppure

392 4061250: ingresso con sola consumazione € 20, apericena € 30, con primo piatto €

40. È consigliabile abbigliamento di stagione; in caso di maltempo la manifestazione sarà

rinviata.

Si ringrazia la Famiglia Sangiovanni per la fattiva e preziosa collaborazione.

