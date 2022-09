Route21, dal Comune la bandiera di Genova ai ragazzi Down che partecipano al giro d’Italia in moto

Genova. Ha fatto tappa a Genova la Route21 Chromosome on the Road. Il giro l’Italia in moto con i ragazzi Down è stato accolto a Palazzo Tursi per un momento di incontro e confronto sui temi con l’assessore alla Disabilità.

«Vi ringrazio per questo invito – ha dichiarato l’assessore alla Disabilità Francesca Corso – perché è emozionante vedervi tutti qua. Già è emozionante vedere tutti quegli harleysti che arrivano con le loro moto con quel rombo inconfondibile. Siete un gruppo, anzi una squadra e questa è una cosa grandissime e avete portato tutti insieme questo evento dove invece che parlare di inclusione vogliamo parlare di opportunità. Un’opportunità per tutti, per voi, per noi tutti, portare in città questa testimonianza, con la grande solidarietà che si costruisce intorno a questo evento ed è davvero una grande opportunità per ognuno di noi: è una gioia avervi qui e spero di rivedervi anche l’anno prossimo».

