Savona Calcio, mister Frumento commenta lo 0-0 di Masone: “In attesa dei rinforzi compiuto quasi un miracolo, i nostri tifosi meritano un plauso speciale”

Masone. Oggi pomeriggio presso il campo sportivo cittadino si sono affrontate Masone e Savona, squadra scese in campo per la prima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. La sfida è terminata con il risultato di 0-0, un epilogo che permette al Vecchio Delfino di allungare la serie positiva inaugurata in Coppa anche se con una parziale battuta d’arresto.

Sul punto a reti bianche ottenuto sulle alture genovesi non sarebbe potuto mancare un commento da parte di mister Frumento, allenatore degli Striscioni il quale ha esordito dichiarando: “Abbiamo avuto l’opportunità di giocare su un campo molto grande, rimasto bellissimo nonostante la pioggia. Il Masone si è confermata un’ottima squadra, dal canto nostro considerando la poca abitudine all’erba naturale abbiamo disputato un buon primo tempo. Nella seconda frazione invece abbiamo un po’ sofferto, considerando però la quasi totale assenza di forze fresche pronte a subentrare dalla panchina penso di poter dire che abbiamo compiuto un altro piccolo miracolo.”

