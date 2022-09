Skymetro e Funivia, i comitati del no tornano alla carica con un un’assemblea e un “apericena”

Genova. Skymetro e funivia, sono alcune delle opere del futuro di Genova, già finanziate e in gran parte progettate ma sono anche quelle a oggi più osteggiate dai comitati di quartiere che tornano a organizzare in quella che sarà la settimana dopo il voto nazionale.

In Val Bisagno il comitato “Opposizione Skymetro-Val Bisagno Sostenibile”, contrario al progetto di prolungamento sopraelevato della metropolitana appoggiato pressoché interamente dal Mims, si dà appuntamento e lo dà ai cittadini per giovedì 29 settembre alle 20.45 al circolo Arci Guglielmetti di via Tortona.

