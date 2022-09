Agricoltura urbana sostenibile, se ne parla in consiglio regionale

Valutare l’inserimento nelle prossime pianificazioni dei fondi europei o attraverso risorse del bilancio regionale di agevolazioni e misure di sostegno finalizzate a sostenere i cittadini che intendono investire sull’agricoltura urbana sostenibile. Lo chiede un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Pd – Articolo uno nel consiglio regionale della Liguria, la cui discussione è in programma per la seduta di domani, martedì 27 settembre. “Nelle città liguri – si legge nel testo – vi sono molte aree situate, nelle zone urbane e periurbane, che potrebbero essere destinate all’agricoltura” e che “potrebbero vedere il coinvolgimento, oltre che di singoli cittadini o di imprenditori agricoli, anche di associazioni che si occupano dell’inserimento sociale di cittadini fragili. Tali interventi portano al recupero di porzioni di aree altrimenti destinate all’abbandono e mitigano, in alcuni casi, il rischio di disseto idrogeologico”.

“Assistiamo a progetti legati alla riscoperta del valore della terra, della sua coltivazione e del mantenimento della biodiversità nonché l’esercizio delle attività formative, didattiche e ricreative”, proseguono i consiglieri, segnalando “il ruolo economico, sociale, ambientale e culturale delle aree agricole urbane e periurbane, che svolgono funzioni di filtro con le aree urbanizzate, e dell’agricoltura che vi si esercita, anche potenziando e sostenendo l’agricoltura di prossimità e le filiere corte”.

