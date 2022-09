Bastoni torna sulla fascia ed Ellertsson titolare, i pensieri di Gotti per la Lazio

Arkadiuz Reca sicuro assente a Roma contro la Lazio, Salva Ferrer ancora alla ricerca della forma migliore dopo l’operazione di maggio scorso, Viktor Kovalenko e Jacopo Sala indisponibili per infortunio. Luca Gotti deve cambiare qualcosa in vista di Lazio-Spezia di domenica prossima, partita a cui arriverà con qualche problema di formazione, soprattutto a centrocampo.

La sosta per le nazionali mette fuori causa il cursore mancino e apre a oggi a due scenari probabili per ovviare alla mancanza. L’eventuale conferma del 3-5-2 passa attraverso lo spostamento di Bastoni sull’out di sinistra, con Ellertsson favorito nel ruolo di mezzala accanto a Bourabia e Agudelo. Ekdal ha infatti giocato solo una ventina di minuti contro la Samp nell’ultimo mese e non pare recuperabile dal primo minuto.

