A pochi minuti dalla mezzanotte, e quindi a quasi un’ora dalla chiusura dei seggi, il dato dell’affluenza nella provincia della Spezia è ancora parziale. Dei 32 comuni presenti sul territorio, infatti, ne mancano ancora due all’appello, nella fattispecie quello di Ameglia e il capoluogo, dove, stando a quanto appreso, le operazioni di voto sono state rallentate da alcune irregolarità che si sono verificate in una delle sezioni elettorali di Piazza Verdi.

Analizzando i dati in possesso della Prefettura si nota un dato generale, per quanto provvisorio, che si ferma a 66,63 e che non riuscirà a raggiungere la quota del 2018 nemmeno dopo il conteggio dei comuni di Ameglia e La Spezia. Quattro anni e mezzo fa, infatti, a fine giornata l’affluenza raggiunse una percentuale pari a 74,52, all’incirca 8 punti in più rispetto ai numeri di oggi.

L’articolo Cala ancora l’affluenza, alle 23 il dato (provvisorio) si ferma al 66,63 proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com