Candidato agli Oscar “Il Boemo”, il film girato a Genova proverà a correre come miglior film straniero

Albissola Superiore. La commissione del Czech Film and Television Academy (CFTA) ha scelto Il Boemo, period drama diretto da Petr Václav, che ricostruisce le avventure del grande compositore settecentesco Josef Mysliveček (al tempo più ricercato di Mozart dalle corti e dai teatri italiani), come candidato all’Oscar nella categoria Miglior Film in Lingua Straniera per la Repubblica Ceca.

Il film sarà presentato in anteprima mondiale in concorso al Festival Internazionale di San Sebastian il prossimo 19 settembre. È prodotto dalla Ceca Mimesis Film in coproduzione con l’italiana Dugong Films ed è quasi interamente ambientato e girato in Italia, per la maggior parte in Liguria, con alcune scena girate a Genova e Albissola.

