Da Savona a Milano, vola la carriera del musicista Vincenzo Parisi che compone la colonna sonora per la Utopia Pagàni

Savona. Passione, talento, bravura e una call che proietta questi tre elementi su un palco internazionale: questa in sintesi la storia di Vincenzo Parisi, 37 anni, savonese di origine ma ormai milanese di adozione, compositore della colonna sonora dell’ultima nata in casa Pagani, l’hypercar Utopia del valore milionario presentata ufficialmente nei giorni scorsi nel capoluogo lombardo in anteprima mondiale.

Il musicista, dopo la maturità classica al liceo Chiabrera, si è diplomato in pianoforte al conservatorio di La Spezia e laureato alla Bocconi in arte, cultura e comunicazione, e come tutti gli artisti prosegue il suo percorso di studi e tenacia. Il suo incontro con Horacio Pagani, patron dell’omonima casa automobilistica, è avvenuto grazie al riconoscimento ottenuto lo scorso anno al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano: proprio la direttrice, Cristina Frosini, ha segnalato Parisi all’ideatore di Utopia per far sì che sviluppasse il lavoro orchestrale adatto alla presentazione ufficiale dell’auto.

» leggi tutto su www.ivg.it