Dall’aeroporto agli Erzelli in meno di 5 minuti: ecco come sarà la nuova funicolare

Genova. Un chilometro e mezzo di tracciato, quasi due anni di lavori, 100 metri di dislivello. Sono i dati tecnici del sistema di trasporto a fune che dovrà collegare l’aeroporto di Genova alla nuova stazione ferroviaria e da qui al parco tecnologico degli Erzelli. Dove la stazione di arrivo sarà sotterranea, dopo un tratto di 530 metri in galleria.

Lo studio preliminare, assegnato al gruppo Eggs di Bolzano, è stato presentato oggi in commissione consiliare a Palazzo Tursi. Per l’opera e per l’acquisto dei veicoli servono circa 100 milioni di euro, che al momento non sono disponibili ma dovrebbero arrivare nella prossima legge di bilancio. Il sistema a fune, come ha ricordato l’assessore alla Mobilità Matteo Campora, costerà circa la metà rispetto alla monorotaia su cui era ricaduta la prima scelta del Comune. Il ministero aveva però negato i quasi 250 milioni chiesti da Tursi.

» leggi tutto su www.genova24.it