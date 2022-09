Eccellenza (4^ giornata)

Testa della classifica tutta savonese: guida l’Albenga, insegue la Cairese. Continua a stupire il giovane Arenzano di mister Corradi. Bel punto dell’Albaro: i ragazzi di Alberto Mariani hanno costretto al pareggio la corazzata Imperia. Crisi nera per il Rapallo, che perde la terza partita su quattro incontri. Poker della Lavagnese ai danni del Busalla. Niente da fare per la Voltrese, che cede di misura in casa della capolista.

» leggi tutto su www.genova24.it