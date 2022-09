Festival della Scienza, tutto pronto per la ventesima edizione: si parte giovedì 20 ottobre

Genova – Quasi 300 eventi in 13 giorni, distribuiti in 40 location, con 400 ospiti e più di 500 giovani coinvolti tra animatori e studenti in alternanza scuola-lavoro. Questi alcuni numeri della ventesima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica, che quest’anno ruota intorno alla parola chiave Linguaggi e che è in programma da giovedì 20 ottobre a martedì 1° novembre. Sono attivi la vendita online dei biglietti sul sito del Festival della Scienza (www.festivalscienza.it) e il call center per le informazioni e le prenotazioni delle scuole (010 8934340).

