Flop Toti ad Albenga, il sindaco: “Mai ascoltato il territorio, questo è il risultato”

Albenga. “L’insuccesso clamoroso della lista di Toti è la diretta conseguenza delle decisioni prese in tema sanità. Albenga si è espressa in maniera decisa su questo punto. Questo risultato elettorale è ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, che la buona politica si fa ascoltando il territorio”. Lo ha detto il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis commentando i risultati delle elezioni politiche nella città delle Torri.

Interviene anche la candidata del Terzo Polo al collegio uninominale del Senato Mary Caridi: “La lista Toti ha preso ad Albenga 55 voti, una sonora bocciatura, e il centro destra è arrivato al 50%. Non era poi così scontato che Azione-Italia Viva-Calenda mantenesse le stesse percentuali del dato nazionale, quindi essendo anche alla mia prima esperienza politica mi ritengo soddisfatta e voglio davvero ringraziare di cuore i cittadini che mi hanno dato fiducia. Sulle battaglie per il territorio non arretrerò di un centimetro e c’è quindi una domanda alla quale ora va data una risposta: Fratelli d’Italia di Albenga si è schierata più volte in favore della riapertura del nostro Pronto Soccorso e gli albenganesi ne hanno evidentemente tenuto conto, bocciando Toti e riversando i voti sul partito della Meloni”.

