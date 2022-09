Fratelli d’Italia stravolge gli equilibri nella coalizione di Ponzanelli, Pd di fronte a un bivio

A distanza di quattro anni la coalizione di centrodestra si è confermata la più votata dai sarzanesi che, anche con il voto di ieri, hanno dato seguito al trend che dalle precedenti politiche in poi l’ha vista affermarsi anche in comunali, europee e regionali, consolidando così il profondo mutamento in una città che guarda alle prossime amministrative con equilibri attualmente ben delineati. Il Pd resta infatti il primo partito con il 25,21% al Senato e il 25,08% alla Camera (guadagnando tre punti rispetto al dato precedente) ma il gap con Fratelli d’Italia (23,45% e 23,41%) è ridotto ormai a meno 200 voti, con il grande risultato del partito di Giorgia Meloni che delinea anche nuovi e importanti posizioni all’interno della maggioranza, fin qui molto coesa e tuttavia destinata ad arrivare a fine mandato senza particolari stravolgimenti, come confermato anche dal presidente del Consiglio comunale e leader della destra cittadina Carlo Rampi. Con l’eccezione di Forza Italia che perde pochi punti percentuali (cinque al Senato e quattro alla Camera) il resto della coalizione esce paradossalmente con le ossa rotte da questa tornata che vede la Lega passare dal 20,30% al 7,25% e dal 19,37% al 7,00%, ma soprattutto sancisce il crollo di Toti e Costa (Noi Moderati) – espressione nell’attuale giunta di Cambiamo e Sarzana Popolare con due assessori – che si fermano rispettivamente all’1,38% al Senato e all’1,55 e alla Camera.

Percentuali minime che non sembrano intaccare più di tanto però la figura del sindaco Ponzanelli, scelta si dal presidente della Regione quattro anni fa, ma da tempo avviata verso un profilo civico sulla scia di quanto avvenuto a Genova con Bucci e alla Spezia con Peracchini. Andamento confermato anche da un recente sondaggio sul gradimento popolare dei sindaci. A poco meno di un anno dal voto dunque la sua posizione sembra appare molto solida e in uno scenario di inevitabile vantaggio seppur alla guida di uno schieramento di fatto più orientato a destra.

Sul fronte opposto la situazione sembra invece molto più incerta, perché la scelta del candidato influirà inevitabilmente anche sulla composizione della coalizione, che la logica vorrebbe più ampia possibile, per provare a riconquistare un ormai ex luogo simbolo come Sarzana. Molto ruota attorno al nome di Renzo Guccinelli, da tempo non più iscritto al Pd e deciso a scendere in campo, con o senza il sostegno del suo ex partito, posto di fronte al dilemma di accettare una candidatura oppure scegliere in proprio – puntando su volti nuovi e di prospettiva – correndo però il rischio di frazionare ulteriormente le percentuali e veder sfumare anche il ballottaggio, obiettivo minimo ma non così scontato. Guccinelli, già sindaco e assessore regionale, per alcuni simbolo di una politica ormai superata, potrebbe però compattare tutti in un campo più largo che andrebbe dalla sinistra e Paolo Mione – che aveva sfiorato il 10% nel 2018 – fino a Italia Viva (che ha ottenuto circa il 7% sia al Senato che alla Camera) che in caso contrario potrebbe guardarsi intorno. Questo, nel caso, con buona pace dei democratici, divisi al loro interno fra chi sarebbe pronto a sostenerlo e chi invece non vorrebbe cedere la leadership che ha resistito nonostante tutto. Resta però un’incognita, legata alla posizione del Movimento 5 Stelle, dato per finito un mese fa ma capace di sfiorare il 14% al Senato e andare di poco oltre alla Camera, dimezzando da un lato il dato delle precedenti politiche ma confermando di fatto quello delle comunali, con Federica Giorgi che ha dunque ben figurato anche nella corsa al Parlamento. Reduce da quattro anni di opposizione insieme ai consiglieri Pd e allo stesso Mione, potrebbe infatti rappresentare una valida candidatura da opporre a Ponzanelli, capace di soddisfare tutti o quasi, nonostante la luna di miele fra Pd e M5S sia finita da tempo. Al contrario, una sua partecipazione solitaria potrebbe avere un peso comunque rilevante e in grado di influire in una sfida il cui esito a oggi non sembra aperto a colpi di scena.

L’articolo Fratelli d’Italia stravolge gli equilibri nella coalizione di Ponzanelli, Pd di fronte a un bivio proviene da Citta della Spezia.

