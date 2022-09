I ravioli di engari, gli spinaci delle Alpi che colorano di verde la cucina bianca

Dici “engari” e subito sorge una domanda: che cosa sono? Semplicissimo (per chi lo sa, personalmente sino a pochi giorni or sono ne ignoravo l’esistenza): sono delle erbe spontanee, conosciute in Liguria come “spinacio selvatico”, per via delle somiglianze dovuta all’appartenenza alla stessa famiglia, quella delle Chenopodiaceae (lo spinacio che mangiamo oggi, però, arriva attorno in Europa attorno al 1000, proveniente dalla Persia).

Il suo nome scientifico (bonus-henricus) è stato assegnato da Linneo per onorare Enrico IV di Navarra, chiamato dai francesi “Le bon Henry”, che, tra l’altro, fu un protettore dei botanici. Altri testi propongono un’altra etimologia, più antica, in riferimento al dio della casa “Enrico”, probabilmente perchè queste piante crescono facilmente vicino alle abitazioni.

