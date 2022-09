Genova. Non si ferma la lunga scia di scosse di terremoto che si stanno verificando in provincia di Genova. Dopo la scossa della scorsa settimana di magnitudo 4.1 avvertita in tutta la regione, e dopo le scosse di questi giorni, la terra è tornata a tremare a Genova con un nuovo terremoto di magnitudo 2.4.

I sismografi hanno registrato l’epicentro ad un chilometro da Davagna, a nove chilometri di profondità, esattamente in linea con i fenomeni registrati in questi giorni

