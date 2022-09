Lewandowski incorona Kiwior: “Che giocatore! Ha un grande potenziale”

Endorsement più prestigioso non poteva arrivare per Jakub Kiwior, astro nascente del calcio polacco e difensore centrale dello Spezia. A spendere parole di assoluta stima nei suoi confronti nella scorse ore è stato Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona e assoluto mito sportivo in patria e in tutta Europa. In un documentario filmato in questi giorni dalla Federazione calcistica della Polonia, si lascia andare a complimenti entusiastici nei confronti del giovane compagno di nazionale.

“Oh Signore, ascoltatemi: questo è un giocatore vero! L’ho notato durante il riscaldamento prima della partita contro l’Olanda, perché in allenamento è molto difficile vedere certe cose. Ho chiesto: ma quello chi è? Poi l’ho visto in partita, straordinario. Davvero un grande potenziale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com