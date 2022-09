M5S soffia il seggio alla Lega, Toti non pervenuto (o quasi): la Liguria al bivio

Imperia. Da tre onorevoli espressione della provincia di Imperia eletti nel 2018, a uno solo. La non riconferma dei deputati Flavio Di Muro, ventimigliese, Lega, Leda Volpi, sanremese d’adozione, ex Movimento 5 Stelle (non ricandidata) e Giorgio Mulé, eletto nel 2018 grazie al seggio blindato del Ponente (ora candidato in Sicilia), fanno sì che il testimone della rappresentanza dell’Imperiese passi nelle mani dell’unico candidato promosso a Roma, Gianni Berrino, sanremese, Fratelli d’Italia. E’ questo il primo dato inconfutabile del risultato delle elezioni politiche, frutto del combinato disposto della riforma sul taglio dei parlamentari e della riaffermazione del Movimento 5 Stelle che, grazie al risultato ottenuto al Senato, “scippa” con Luca Pirondini (capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio comunale di Genova), il seggio ambito dal leghista imperiese Alessandro Piana (vicepresidente della Regione in carica).

Il secondo dato inconfutabile è il tracollo di Cambiamo del presidente Giovanni Toti, sia pure con la scusante della presentazione alle urne di un simbolo nuovo, con un nome di scarso richiamo: “Noi moderati”. Il raggruppamento degli arancioni con il partito di Maurizio Lupi, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e Udc, in Liguria fa poco meno del 3%, a livello nazionale lo zero virgola, praticamente non pervenuto. Da segnalare i risultati sopra la media nei fortini di Imperia e Taggia, dove il candidato al Senato Marco Scajola (assessore regionale) ha generato un travaso di voti non indifferenze a vantaggio del partito totiano. Nel capoluogo di provincia, in particolare, Scajola porta “Noi moderati” al 10%, mentre a Taggia (altro feudo del fedelissimo Mario Conio) si ferma intorno al 9%, comunque oltre cinque punti sopra il resto della media locale. Se il raffronto però si fa sulla base del dato delle regionali di appena due anni fa, quando Cambiamo era primo partito con più del 20% dei consensi, il paragone diventa al limite dell’incommentabile. Lasciando da parte la sconfitta bruciante nel seggio uninominale di Genova del candidato Sandro Biasotti contro l’esponente della Sinistra Luca Pastorino.

