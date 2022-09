Mancini lascia partire Immobile, che vuole esserci con lo Spezia

Ciro Immobile lascia il ritiro della Nazionale e torna da Sarri per provare ad esserci domenica contro lo Spezia. “Non valeva la pena correre il rischio, diventava troppo pericoloso. Dispiaceva a lui e dispiaceva a noi. Ciro sarebbe rimasto volentieri, è rimasto con noi anche durante la prima partita pur sapendo che sarebbe stato difficile recuperare. Ha voluto provarci, ha fatto tutto il possibile per esserci, ma non si poteva rischiare”, ha detto Roberto Mancini in conferenza stampa annunciando il forfait del laziale.

L’attaccante azzurro aveva comunque raggiunto con la squadra l’aeroporto di Malpensa, per poi salutare tutti. Immobile svolgerà nuovi test medici tra oggi e domani a Roma per capire se potrà esserci al ritorno del campionato. Stasera la sfida all’Ungheria di Marco Rossi.

