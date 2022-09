Per martedì 27 settembre l’Arpal prevede in Liguria variabilità con possibili isolati piovaschi o deboli rovesci, più probabili sul Levante. Venti da Ovest, Sud-Ovest fino a moderati con locali raffiche intorno ai 40-50 km/h sulle coste esposte di A. Aumento del moto ondoso fino a molto mosso con onda lunga sul centro della regione, mare localmente agitato a Ponente, mare fino ad agitato con possibili mareggiate da Sud-Ovest sulla Riviera Spezzina. Moto ondoso in calo dalla serata.

