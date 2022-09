Oltre a Orlando e Pucciarelli, anche Paita e Frijia sono quasi sicure del posto a Roma. Traballa il seggio di Viviani

Le sezioni elettorali liguri sono state tutte chiuse. I numeri del voto politico 2022 sono definitivi e fotografano una volta per tutte un quadro regionale e locale stravolto rispetto alle Amministrative di pochi mesi fa, ma anche rispetto alle Regionali del 2020 e alle Europee del 2019. Mai, infatti, Fratelli d’Italia aveva staccato il ticket di primo partito e mai aveva ottenuto il voto di un elettore ligure su quattro.

Il quadro nazionale e regionale. Al proporzionale per Montecitorio, infatti, il partito di Giorgia Meloni ha raggiunto il 24,39 per cento, quasi uguale a quanto ottenuto per il Senato (24,40). Sarebbe stato tutto inutile senza Lega e Forza Italia, che contribuiscono a raggiungere a livello nazionale quel 43,79 per cento al proporzionale che insieme ai seggi ottenuti nei collegi uninominali (quasi tutti per il centrodestra salvo rare eccezioni, come l’elezione di Luca Pastorino a discapito di Sandro Biasotti) consegna la maggioranza nelle Camere, ma che al contempo assistono all’erosione di voti proprio a favore dei meloniani. Ecco allora che il Carroccio crolla in Liguria al 9,33 per cento (comunque più che in molte parti d’Italia) mentre Forza Italia arriva al 6,45.

Di fatto il partito di Salvini e quello di Berlusconi hanno dimezzato le loro performance rispetto al marzo 2018. Al contrario Fratelli d’Italia ha moltiplicato la sua percentuale per sei.

Male, anzi, malissimo la lista di Noi moderati, che non ha centrato l’1 per cento a livello nazionale e dunque vedrà i suoi voti dispersi nel proporzionale. E anche nella Liguria in cui Giovanni Toti si muove da padre padrone in quasi tutte le tornate amministrative ci si sarebbe atteso qualcosa di più del misero 2,12 per cento raccolto.

Dall’altro lato della barricata ci sono solo sconfitti, anche se il Movimento cinque stelle si consola per aver recuperato qualche punto percentuale rispetto a quello che riferivano gli ultimi sondaggi. Ma il raffronto vero va fatto sulle elezioni precedenti: quattro anni fa con il 30 per cento il M5S era saldamente il primo partito, in Liguria e in Italia, imprescindibile per costruire una maggioranza che potesse governare il Paese. Ricordi lontani: oggi la percentuale ligure si ferma al 12,78.

Nel centrosinistra il 22,49 per cento del Partito democratico pone la compagine del dimissionario Enrico Letta ancora una volta al secondo posto tra le forze politiche in Liguria, ma l’errore nella formazione della coalizione ha portato a una sonora sconfitta. Verdi e Sinistra e + Europa (che non avendo ottenuto il 3 per cento a livello nazionale non otterrà seggi dal proporzionale) hanno infatti ottenuto rispettivamente il 4,32 e il 3,33 per cento. Troppo poco per impensierire il centrodestra, anche per il fragoroso flop di Luigi Di Maio e Impegno civico.

Chiude il quadro dei partiti che saranno rappresentati in parlamento il cosiddetto terzo polo, la fusione tra Azione e Italia viva che ha convinto il 7,33 per cento dei liguri.

