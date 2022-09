Paita: “Incoraggiante il risultato ottenuto in Liguria da Azione-Italia viva”

“Abbiamo superato il 7 per cento e siamo dunque allineati alla media nazionale. Tenuto conto che in Liguria concorrevano altri partiti centristi radicati, come quello di Toti, siamo particolarmente soddisfatti del risultato”. Lo dichiara in una nota Raffaella Paita. “Lo abbiamo raggiunto con una bella campagna elettorale – prosegue l’esponente di Italia viva -, tutta sui contenuti, puntando sulle misure necessarie per consentire alla Liguria di rompere l’isolamento infrastrutturale da cui dipendono molti dei suoi problemi. In attesa dei dati definitivi, possiamo già dire che si tratta di un esito per noi molto positivo, che già da ora ci vedrà impegnati sia sul territorio che in Parlamento per garantire alla Liguria l’attenzione e le soluzioni di cui la regione ha bisogno. Come prima tappa del nostro lavoro, organizzeremo una campagna d’ascolto sui problemi dei comuni liguri”, conclude.

L’articolo Ricci: “Campo largo alle amministrative di Sarzana, la destra si può battere” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com