Politiche 2022, ecco tutti i parlamentari eletti in Liguria alla Camera e al Senato

Genova. Sarà Fratelli d’Italia la forza politica più rappresentata tra i 15 parlamentari eletti in Liguria nella prossima legislatura. I seggi sono stati ufficialmente attribuiti dal ministero dell’Interno alla fine dello spoglio. Il partito di Giorgia Meloni, primo a livello nazionale ma anche regionale, passa da zero a quattro pedine nonostante la riforma che ha tagliato i seggi. Tre scranni spetteranno alla Lega e al Pd (che tuttavia potrebbe salire a quattro), due al Movimento 5 Stelle, uno a Forza Italia, uno a Noi Moderati. Un posto aggiuntivo va contato per Azione-Italia Viva, che elegge un’esponente fuori regione.

Alla Camera saranno 10 i deputati eletti nelle circoscrizioni liguri, di cui 6 appartenenti al centrodestra. Due saranno gli esponenti di Fratelli d’Italia: il coordinatore regionale Matteo Rosso e la vicesindaca spezzina Maria Grazia Frijia, rispettivamente primo e seconda nella lista del proporzionale. La Lega piazza il segretario regionale Edoardo Rixi, vincente nell’uninominale di Ponente, e il capolista Francesco Bruzzone, entrambi riconfermati dopo l’ultimo mandato parlamentare. Allo stesso modo non perde il posto Roberto Bagnasco di Forza Italia, premiato dagli elettori del Levante. Per Noi Moderati ci sarà Ilaria Cavo, attuale assessora regionale della giunta Toti, eletta nell’uninominale di Genova Ponente.

