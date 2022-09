Politiche 2022, la resa di Biasotti: “Ero convinto di farcela, il centrodestra ha perso troppi voti”

Genova. “Me lo aspettavo? No, ero convinto di farcela perché la coalizione era data vincente di oltre 10 punti, ma la sinistra ha avuto molti più voti rispetto al risultato nazionale. Sono rammaricato perché ho perso di poco”. Sandro Biasotti, imprenditore genovese e veterano della politica, riconosce così la sconfitta all’indomani delle elezioni.

A negargli il quarto mandato consecutivo, stavolta sotto le insegne totiane di Noi Moderati, è stato Luca Pastorino, vincitore del collegio uninominale Genova Levante alla Camera per il centrosinistra, che lo ha battuto per poco più di un migliaio di preferenze. Il centrodestra in questa porzione di Liguria si è fermato al 35,4%, superato dal centrosinistra al 36%.

