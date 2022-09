Politiche 2022, la vittoria solitaria di Pastorino: “Noi bravi e fortunati, è mancato l’effetto Bucci”

Genova. “Siamo stati bravi. Aggiungo anche fortunati”. Luca Pastorino ha passato tutta la notte asserragliato in Comune. Impossibile dormire mentre si consumava il testa a testa tra lui e Sandro Biasotti, lo sfidante di centrodestra schierato nel Levante genovese come potenzialmente “blindato” per il seggio alla Camera. Invece alla fine il sindaco di Bogliasco, deputato uscente di Leu e candidato come indipendente di centrosinistra, l’ha spuntata per circa 1.300 voti, attestandosi poco oltre il 36%. La sua elezione rappresenta l’unica “macchia” nella vittoria schiacciante di Meloni e soci, anche in Liguria.

“Abbiamo dato battaglia per fare il meglio possibile, sapevamo che era difficile ma le cose si fanno per vincere – commenta in mattinata Pastorino -. Abbiamo messo in fila un po’ di cose: il Pd non è crollato e a Genova è rimasto al 25%, Azione e Italia Viva hanno preso voti e su quello contavo, forse mi aspettavo un risultato più basso del M5s. In un collegio così grande, per quanto uno faccia, non può raggiungere tutti. Ho fatto una campagna porta a porta con la rubrica telefonica davanti e tanta gente mi ha dato una mano”.

