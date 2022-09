Politiche 2022, PD: “Teniamo in Liguria, ma ora aprire fase nuova”

Liguria. Delusione: è il sentimento che si respira in casa Dem dopo queste elezioni politiche nelle quali il PD non ha raggiunto la soglia del 20%, con la coalizione di centro sinistra nettamente indietro rispetto al centro destra. Anche in Liguria e nel savonese, salvo alcune eccezioni in qualche città, come la stessa Savona, il partito Democratico è stato superato da Fdi, primo partito.

A Roma certi del posto il capolista e ministro uscente Andrea Orlando per la Camera, mentre per il Senato è sicuro anche il candidato Lorenzo Basso, primo in lista, infine per la sindaca e segretario regionale Valentina Ghio tutto dipenderà dagli “scarti” finali sull’assegnazione dei seggi, anche se appare difficile che possa passare.

