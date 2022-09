Ricci: “Campo largo alle amministrative di Sarzana, la destra si può battere”

Il segretario del Partito democratico di Sarzana, Rosolino Vico Ricci, interviene con una nota sulla freschissima tornata nazionale, mandando altresì lo sguardo alle elezioni amministrative che vedranno i sarzanesi andare alle urne la prossima primavera. “I risultati di Sarzana delle elezioni politiche – scrive Ricci – inducono a qualche riflessione anche sulla situazione politica locale in vista delle elezioni amministrative che si terranno fra otto o nove mesi. L’esperienza anomala rappresentata dal Totismo, un soggetto politico regionale e leaderistico in una regione senza alcuna tradizione o velleità autonomistica, volge precipitosamente al termine proprio quando prova ad affacciarsi sulla scena nazionale per soddisfare le ambizioni del suo leader. Né la signoria assoluta sulla regione né gli apporti dei suoi amministratori locali hanno evitato l’incredibile debacle elettorale di Cambiamo. Tantomeno a Sarzana, dove pure erano con Toti la sindaca Ponzanelli e due assessori (Campi e Italiani), Cambiamo e Liguria Popolare del sottosegretario Costa: tutti insieme hanno preso l’ 1,5 per cento. Se c’è stato un ‘effetto trascinamento’ dell’Amministrazione sarzanese è stato senza dubbio un trascinamento verso il basso…. Il che vale anche per la Lega, in cui militano gli altri due assessori comunali ‘politici’ (Eretta e Torri) e che subisce a Sarzana una batosta ancor più sonora di quella nazionale”.

Per Ricci “è facile ipotizzare una ‘resa dei conti’ all’interno del centrodestra ligure fra l’annichilito Toti, i Meloniani che rivendicheranno spazio vitale e i Leghisti frustrati per essere stati surclassati da Fd’I e raggiunti dai Forzisti.

Una resa dei conti che non potrà non riverberarsi a Sarzana, dove il meloniano Rampi, costretto finora a rimediare dalle retrovie ai disastri degli amministratori, ha i numeri dalla sua parte per proporsi come primo candidato sindaco della Destra dura e pura in provincia”. Prosegue quindi il segretario: “Al Senato a Sarzana il Centrodestra ha raccolto 4300 voti. Il Centrosinistra 3800, i 5 stelle 1500, il terzo polo 800. Anche aggiungendo al Centrodestra i circa 400 voti messi insieme da no vax, estremisti e oscurantisti vari, fa 4700 voti per la Destra e 6100 voti per le forze alternative alla Destra (Centrosinistra + 5 stelle + Calenda/Renzi)… Allora, ‘errare è umano, perseverare nell’errore è diabolico’: alle amministrative di Sarzana del 2023 bisogna necessariamente dare vita ad un ‘campo largo’ ed è chiaro che la Destra si può battere. Anche perché fra 8 mesi si sarà già affievolita la sbornia meloniana e l’immagine dell’Amministrazione uscente – a dispetto della sua smaccata propaganda – non sarà per la Destra un vantaggio ma un imbarazzante fardello”.

