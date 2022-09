Sanlorenzo porta il 62Steel al Monaco Yacht Show, quattro le unità vendute

Sanlorenzo approda al Monaco Yacht Show, il più importante salone nautico a livello mondiale per le imbarcazioni oltre i 30 metri di lunghezza, forte dell’ultimo successo registrato: la vendita della nuova ammiraglia, il 73m della linea 73Steel, prevista in consegna al cliente, già armatore Sanlorenzo, nel 2026. In scena dal 28 settembre al 1° ottobre a Port Hercules, il Monaco Yacht Show vedrà quindi ancora una volta tra i protagonisti la Divisione Superyacht di Sanlorenzo con due tra i modelli più affermati della flotta superyacht: 62Steel e Alloy.

Il Sanlorenzo 62Steel è un imponente superyacht in metallo a cinque ponti, presentato per la prima volta al Monaco Yacht Show nel 2021. La particolarità di questo modello è racchiusa nell’area della suite armatoriale, un ambiente arioso situato nell’upper deck che offre una vista panoramica mozzafiato ed è connesso ad una zona esterna di prua di oltre 140 metri quadrati: un intero ponte ad uso esclusivo dell’armatore. Quattro sono le unità di questo gigante in metallo ad oggi vendute, di cui la terza è prevista in consegna nei primi mesi del 2023. Dalla quarta unità il progetto si porterà ad una lunghezza di 64 metri e verrà ribatezzato 64Steel.

