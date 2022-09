Sarzana dopo il voto, Ponzanelli: “Quello di oggi è un punto di partenza”

“A Sarzana il centrodestra supera il centrosinistra anche alle elezioni politiche e questo è, di per sé, un fatto epocale”. Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli all’indomani del voto che anche a Sarzana ha sancito la netta vittoria del centrodestra e di Fratelli d’Italia. “A questo movimento d’opinione dei partiti – sottolinea – aggiungeremo, per le prossime amministrative, anche l’esperienza civica di questi anni di governo e di tutti i sarzanesi che vorranno riconoscere il grande lavoro svolto fino ad oggi, e che guarda a una visione di futuro. Quello di oggi è solo un punto di partenza”.

“Con un risultato del 6,5% – dice invece Andrea Cargiolli – Forza Italia a Sarzana ottiene una percentuale in perfetto trend rispetto al dato provinciale e regionale un ottimo inizio per il nuovo corso cittadino iniziato oramai poco più di un anno fa che ci fa ben sperare per le prossime elezioni comunali. Tutto questo è stato possibile grazie all’appoggio del coordinatore regionale Carlo Bagnasco e alla fiducia e alla vicinanza, vera e costante, dell’onorevole Roberto Bagnasco, rieletto in parlamento con un ottimo risultato. Avvieremo una campagna di condivisione del nostro programma per le prossime elezioni comunali. Cinque incontri sul territorio sarzanese, con l’obiettivo di presentare il programma e confrontarsi con la cittadinanza e le altre forze politiche”. Per Italia Viva invece Giovanni Destri osserva: “Siamo ampiamente soddisfatti per quanto avvenuto a livello nazionale e locale. Le urne hanno confermato la necessità di un Terzo Polo di centro e riformista, dove possano trovare spazio gli scontenti di sinistra come di destra. Auspichiamo che celermente si arrivi ad una forma partito che si consolidi e organizzata in un progetto comune. A Sarzana con il 7% e 800 voti superati siamo il quarto partito e questo apre delle prospettive interessanti. C’è una fase ancora poco chiara e con incertezze sia nel campo del centrosinistra ma anche in quello opposto, derivanti da questo voto locale, ma siamo a disposizione per un vero progetto riformista e credibile per la città, poi vedremo a tempo dovuto programmi, coalizione e candidature”.

