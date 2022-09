Savona. È Fabio Murialdo, l’uomo che ieri pomeriggio, per una tragica fatalità, ha perso la vita mentre stava sistemando il terreno vicino a casa sua, in via Nazionale Piemonte, tra Maschio e Montemoro. Aveva 53 anni.

Era alla guida di uno piccolo escavatore, come già accaduto molte volte, quando si è ribaltato, lui è caduto colpendo la testa sulla tettoia del mezzo. Un colpo violentissimo, all’arrivo dei soccorsi non c’è stato infatti niente da fare: Fabio è morto sul colpo.

