Aborto, in Liguria un medico su due è obiettore di coscienza (ma in Italia sono di più)

Liguria. Più di un medico su due in Liguria è obiettore di coscienza, circa il 52%, contro una media nazionale del 64,6%. Il dato è stato fornito oggi in consiglio regionale dal presidente Giovanni Toti a proposito dell’ordine del giorno presentato dal Pd che impegna la giunta a “garantire alle donne che decidono di non portare a termine una gravidanza in Liguria di effettuare questa scelta dover superare alcuna difficoltà nell’accesso alle strutture che effettuano interruzione volontaria di gravidanza” e a sostenere la richiesta del Parlamento europeo di inserire il diritto all’aborto legale e sicuro nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il numero di interruzioni volontarie di gravidanza in Liguria è stato di 2.007 l’anno scorso. “A livello regionale – ha spiegato Toti – il personale è sufficiente ad assicurare il servizio a tutta la cittadinanza ligure e il numero di obiettori continua a essere notevolmente inferiori rispetto alla media nazionale”.

