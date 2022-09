Autosilos in piazza Portello, cambia la viabilità: fino a febbraio circolazione spostata ‘a mare’

Genova. Proseguono i lavori di realizzazione del nuovo autosilos in piazza Portello, nel centro di Genova: dopo la conclusione degli scavi nella parte più a mare del cantiere, le operazioni si spostano ‘a monte’, vale a dire sul lato di via Caffaro, con conseguente “rivoluzione” della viabilità che viene quindi traslata ‘a valle’, lato accesso a piazza Fontane Marose.

Le operazioni di modifica sono partite già nella giornata di ieri, e saranno completate in queste ore: il flusso veicolare quindi viene deviato per superare la seconda fase dei cantieri, con le consuete due corsie in direzione Principe e una sola in direzione Corvetto. Restano i semafori e la possibilità di svoltare in via Caffaro per chi viaggia verso ponente, e verso piazza Fontane Marose per entrambi i sensi di marcia.

