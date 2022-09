Chiavari, al via le richieste per l’agevolazione tariffaria della Tari

Chiavari. È possibile da oggi presentare domanda per ottenere l’agevolazione tariffaria per il pagamento della TARI per l’anno 2022. Potranno accedere al contributo coloro che possiedono un valore Isee inferiore o uguale a € 5.000, certificato dall’attestazione rilasciata dall’Inps nel 2022, relativa ai redditi 2020.

“Anche quest’anno viene mantenuta l’agevolazione TARI. Grazie a questa misura prevediamo una riduzione in percentuale dell’importo dovuto per la tassa sui rifiuti 2022 per tutte le famiglie che possiedono i criteri fissati nel bando, non modificati rispetto agli anni precedenti; la misura sarà calcolata sulla base del numero dei richiedenti rispetto all’importo disponibile a bilancio – spiega il vicesindaco l’assessore ai servizi sociali, Michela Canepa – L’agevolazione sulla TARI, così come le prestazioni erogate dal comune alla persona, quali assistenza domiciliare, pasti caldi, servizio mensa e trasporto, vengono lo stesso mantenute senza alcun incremento della quota di partecipazione richiesta al cittadino per il pagamento del costo del singolo servizio, nonostante i cospicui aumenti tra cui anche l’adeguamento ISTAT”.

