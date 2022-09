Chiavari: “Secondo il perito il Cantero vale due milioni”

Stasera si è appena conclusa la seduta del consiglio comunale di Chiavari. Diversi i punti all’ordine del giorno, oggetto della discussione in aula, consistenti in deliberazioni, approvazioni (copresa l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2021), variazioni al bilancio di previsione e al bilancio 2022 -2024, riconoscimento di debito fuori bilancio; riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 205/2022 emessa dalla Corte di Appello di Genova a favore di una dipendente del Comune: si trattava di una causa per mobbing: i consiglieri dell’opposizione escono dall’aula per protesta. La pratica è approvata, così come la sua immediata esecutività.

Subito dopo viene discussa la mozione presentata dai consiglieri comunali Nicola Orecchia e Giovanni Giardini sul Teatro Cantero. Il primo dei due ad intervenire è Orecchia: “Il Cantero è l’unico teatro tra Genova e La Spezia ad avere ottocento posti, è una realtà importante per la cultura, le scuole e la città tutta. La nostra mozione ha l’obiettivo di spronare tutti i consiglieri a trovare soluzione da un lato, dall’altro quello di avere informazioni sullo stato della relativa pratica. Riassumendo gli impegni presi dal 2017 (anno di chiusura del teatro), ricordiamo che nel 2019 c’era stato un odg nel 2019 in cui il sindaco Di Capua e la giunta s’impegnavano ad attivare contatti presso il ministero della Cultura; nel gennaio 2020 il sindaco s’impegnava ad acquistare il teatro, poi faceva seguito altro annuncio di Di Capua che prospettava una futura valutazione sul valore del Cantero da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sappiamo che la perizia è stata fatta da un privato (si può?), il quale ha valutato il teatro due milioni di euro, un valore più basso di quello che si aspettava la proprietà, vale a dire tre milioni e mezzo di euro. In campagna elettorale i Comuni del Tigullio avevano proposto di acquistare il Cantero e di gestirlo, chiediamo: è solo un proclama? Che si passi dalle parole ai fatti!”, conclude Orecchia. Segue l’intervento del consigliere Giardini, il quale chiede chiarimenti sulla perizia fatta perché l’immobile in questione ha vincolo monumentale, artistico e culturale. Questa perizia è stata tenuta nel cassetto, perchè? Se non lo avessimo fatto noi, la giunta non ne avrebbe parlato: perché?”

