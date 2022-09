Chiavari: vivace Consiglio Comunale

Il Consiglio convocato alle 19,30 si è concluso alle ore 21: c’è stato un più che vivace dibattito fra il presidente Antonio Segalerba e i consiglieri di minoranza, soprattutto Silvia Garibaldi, per quanto riguarda le numerose variazioni di bilancio, in special modo quella riguardante gli appannaggi dei componenti il Consiglio.

Ma la città attendeva in modo particolare che si affrontasse un questione e cioè la mozione dei consiglieri Giovanni Giardini e Nicola Orecchia sulla destino del Teatro Cinema Cantero: il sindaco Federico Messuti ha espresso la ferma volontà di salvare ed anzi far fruttare questo gioiello da 800 posti – unico fra Genova e La Spezia per capacità – trovando un accordo con la proprietà, accordo che non sembra lontano.

» leggi tutto su www.levantenews.it