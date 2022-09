Elezioni, Alleanza Verdi e Sinistra: «Risultati negativi, in Parlamento faremo nettissima opposizione»

Genova. Le dichiarazioni di Carla Nattero, coordinatrice Sinistra Italiana Liguria, Simona Simonetti e Luca Amato, co-portavoce Verdi, Maria Gabriella Branca, segreteria Nazionale Sinistra Italiana in merito ai risultati elettorali:

«I risultati elettorali, pur in gran parte previsti, sono stati molto negativi. È aumentata in misura notevole l’astensione. La Destra ha conseguito una vittoria piena che le permetterà di governare il paese senza condizionamenti. Noi non vogliamo arrenderci a questa situazione e in Parlamento faremo una nettissima opposizione, mettendo tutto il nostro impegno per difendere i valori della Costituzione, per combattere contro le precarietà e contro disuguaglianze sociali e economiche e per difendere i diritti civili.

» leggi tutto su www.riviera24.it