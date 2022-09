Fratelli d’Italia primo partito in Liguria, Rosso: “Adesso al lavoro uniti, non pesteremo i piedi nelle giunte”

Genova. Fratelli d’Italia sfonda anche in Liguria superando il Pd come primo partito e piazza quattro parlamentari tra Camera e Senato: Matteo Rosso e Maria Grazia Frija, vicesindaco della Spezia, sbarcano a Montecitorio, Gianni Berrino, assessore regionale, e Roberto Menia, veneto ma candidato in Liguria, a palazzo Madama. Un’ascesa, quella del partito con la fiamma nel simbolo, che sarebbe stata impensabile se si pensa alle politiche del 2018 e che è molto netta anche rispetto alle recentissime comunali di giugno: rispetto all’inizio dell’estate Fdi è passato a Genova dal 9,5% al 19,7%.

Non è quindi evitabile che la prima domanda al coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Matteo Rosso, sia sull’eventuale rivendicazione di maggiore spazio nelle stanze dei bottoni, sia in Regione sia in Comune. “Pestare i piedi non è il nostro modo di fare, non abbiamo intenzione di creare scompiglio in Comune, dove il lavoro è appena iniziato, ma neppure in Regione, poi è ovvio che se in vista dei risultati ci saranno nuovi ruoli di responsabilità li ricopriremo con impegno ma al momento quello che è importante è lavorare con unità, non creare liti e contrasti, poi è chiaro che il garbo e la gentilezza non vanno confusi con la debolezza…”.

