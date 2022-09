Genova, diritto all’aborto, Fratelli d’Italia si astiene dal voto

Genova. Fratelli d’Italia si astiene e il centro destra si divide durante la votazione nel Consiglio regionale nella votazione di un ordine del giorno sul “diritto delle donne di scegliere l’interruzione volontaria di gravidanza” presentato dal Pd.

«I consiglieri liguri di Fratelli d’Italia si sono astenuti nel votare mio ordine del giorno che chiedeva al presidente Toti e alla sua giunta di assumere iniziative per assicurare la piena attuazione della legge 194, per garantire alle donne di poter interrompere una gravidanza in Liguria senza difficoltà di accesso alle strutture. L’aborto legale e sicuro rientra tra i diritti fondamentali che uno Stato civile ha il dovere di garantire, ma in Italia a oggi solo il 63% delle strutture con reparti di ostetricia e ginecologia effettua l’interruzione volontaria di gravidanza. L’atteggiamento di Fratelli d’Italia è stato vergognoso non solo per essersi astenuto su un ordine del giorno volto a rafforzare un diritto delle donne, ma non ha neanche partecipato alla discussione, astenendosi in silenzio su un provvedimento così importante, che ha trovato favorevole tutta la maggioranza dell’aula tranne loro», dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, dopo la discussione in aula dell’Ordine del giorno.

