Gotti legge il calcio: “Ci sono i Gasperini ed i Sarri, con Pioli in mezzo. Così la serie A sta cambiando”

A lezione da Luca Gotti. Il tecnico dello Spezia ha incontrato nel tardo pomeriggio gli allenatori della provincia spezzina, tenendo una vera e propria lezione ai tecnici presenti, spaziando tra gli obiettivi di una prima squadra e l’importanza di sviluppare il talento in un settore giovanile. “Io non mi metto mai a parlare ma quando lo faccio rischio di andare lungo. Sono stato seduto dalla vostra parte a lungo e mi sarebbe piaciuto che qualcuno mi parlasse, senza dire verità, ma per mettermi in condizione di farmi qualche domanda in più”, ha esordito Gotti dopo la premiazione degli allenatori che nella scorsa stagione hanno portato a casa un titolo.

“In che direzione sta andando il calcio? Non lo so, ma per darsi una risposta ci poniamo altre domande. Vent’anni fa era lo stesso calcio? Qualcuno dice sì, altri dicono di no. Se iniziamo a guardare le partite con gli occhi dell’allenatore, e ne vediamo una di oggi e una di vent’anni fa, rimaniamo impressionati dalla differenza. Il vero cambiamento in questi è stata l’intensità, la velocità del gioco, che impone caratteristiche diverse per starci dentro. Non partecipa solo chi è veloce, ma chi la rispetta questa velocità”.

