Il taglio del nastro al Paco di Falconara apre le iniziative per il centenario del tragico Scoppio

Foto dalla pagina Fb Per Lerici e i suoi borghi

Si è aperta ufficialmente stamane, con l’inaugurazione del Parco di Falconara (foto), la rassegna di eventi voluti dall’amministrazione comunale di Lerici in occasione del centesimo anniversario del tragico Scoppio della polveriera di Falconara, che devastò il territorio facendo circa duecento vittime.

Oltre a ricevere una rinfrescata al verde ed agli arredi, il parco è stato arricchito di un itinerario museale a cielo aperto che ripercorre la storia delle fortificazioni militari del territorio con mappe, dettagli fotografici e reperti dell’epoca. In ognuno dei pannelli curati dagli esperti della Pro Loco del Golfo, anche un codice QR per ascoltare l’audioguida del museo sul proprio smartphone.

Domani, mercoledì 28 settembre, la giornata centrale degli appuntamenti del centenario. Piazza Brusacà, a San Terenzo, ospiterà la cerimonia di commemorazione nel corso della quale verrà presentata la statua ‘La metamorfosi della Fenice’, collocata sul lungomare, opera dell’artista pavese Antonio De Paoli, vincitore del concorso di idee promosso dall’amministrazione comunale. Sarà inoltre annullato, attraverso un breve cerimoniale curato da Poste Italiane, un francobollo disegnato dello stesso De Paoli. La commemorazione si aprirà alle 9.00 con la messa celebrata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti e vedrà intervenire il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, e le massime autorità regionali e provinciali oltre che alcune classi dell’Istituto comprensivo lericino.

