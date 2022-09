Il “Trenino del Golfo” compie vent’anni e ora apre alle scuole

Bella l’iniziativa avviata da Nicole Grossi, la titolare del famoso “Trenino del Golfo” che da vent’anni accompagna i crocieristi e i turisti alla scoperta della nostra città in un saliscendi tra il Castello San Giorgio, via del Prione, corso Cavour passando davanti ai luoghi più suggestivi della Spezia e che da qualche settimana trasportano gratuitamente gli allievi delle scuole della città. Le scuole che lo desiderano possono contattare i responsabili del trenino e prenotare gratuitamente questa bella esperienza. “Pensiamo che oltre ai tantissimi turisti che da anni apprezzano il nostro tour e hanno la possibilità di visitare la nostra città in modo caratteristico, sia giusto offrire questa possibilità anche ai nostri giovani”, dichiara soddisfatta Nicole Grossi che continua a ricevere prenotazioni dagli istituti scolastici spezzini. “Un grazie ai nostri associati che mettono a disposizione la loro professionalità, il loro tempo e le loro energie a favore di questa originale iniziativa” dichiara Giuseppe Menchelli, direttore di Confartigianato della Spezia, associazione alla quale il “Trenino del Golfo” fa parte fin dalla sua nascita. Il trenino è a disposizione, solo su prenotazione, dalle 8.30 alle 9. Il percorso si svolge, come da autorizzazioni rilasciate dal Comune della Spezia, partendo dalla passeggiata Morin, proseguendo poi davanti alla Cattedrale fino a salire a Castello San Giorgio per poi ridiscendere in piazza Saint Bon, piazza Garibaldi, via Del Prione, via F.lli Rosselli, corso Cavour, piazza del mercato e passando poi davanti al Museo Navale si ritorna in passeggiata Morin. Ad accogliere i turisti e gli studenti troverete la simpatia e la disponibilità di tutta la famiglia Grossi che, oltre a Nicole, è composta dal papà Gianni, dalla mamma Adriana e dal fratello Mattia. Per prenotazioni telefonare a Nicole 349.8588421 o Gianni 392.3501973

