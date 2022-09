Imperia. Incidente questo pomeriggio in piazza della Vittoria, a pochi passi dal Comune, dove, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e uno scooter si sarebbero scontrate. Ad avere la peggio la 35ene in motorino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza della croce rossa di Imperia.

