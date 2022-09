Incendio in centrale nucleare in Francia, controlli su livelli radiazioni anche in provincia di Imperia

Imperia. Sono in corso da alcuni giorni in provincia di Imperia controlli sui livelli di radiazione “beta” nell’ambiente. Ad effettuarli è il comando provinciale dei vigili del fuoco. Sembra che il monitoraggio, richiesto dal comando nazionale dei vigili del fuoco, sia in corso anche in altre località del nord Italia e sarebbe legato all’incendio divampato nell’impianto contenente uranio di Romans-sur-Isere, nel sud-est della Francia.

Al momento, comunque, l’esito è “negativo”. Analoghi controlli sono in corso in Francia, come annunciato dall’Agenzia francese che vigila sulle centrali nucleari del paese (Asn) che ha dichiarato di aver attivato il suo centro di emergenza in seguito allo scoppio di un incendio nell’impianto gestito dalla Edf.

