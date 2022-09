I consiglieri comunali di “Insieme per Luni” Paolo Poli e Serena Corsi esprimono “piena soddisfazione per il risultato raggiunto alle politiche da Fdi che, nella Città di Luni, roccaforte della sinistra, ha ottenuto il 27,43% al Senato e il 28% alla Camera. Questo risultato – aggiungono – è tra i più alti a livello nazionale, ci rende orgogliosi in quanto i cittadini lunensi, con il loro voto hanno dimostrato di non avere più pregiudizi ideologici. Il risultato ottenuto rafforza la nostra determinazione nel portare avanti il nostro programma tra le file dell’opposizione, dove auspichiamo che i cittadini che hanno votato Fdi e i partiti del centrodestra diano il loro contributo e partecipino attivamente alla vita amministrativa”.

L’articolo Insieme per Luni: “Fieri di aver contribuito al successo di Meloni e Frija” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com